Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине. Где ждать дожди

Сегодня, 9 августа, в Украине будет комфортная погода. Правда, в части регионов вероятны дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Пятница будет удерживать в Украине нормальную летнюю температуру воздуха. В большинстве областей ожидается в течение дня +25...+29 градусов, традиционно выше - в южной части, до +28...+32 градусов", - рассказала она.
А вот на западе Украины, по ее словам, воздух из-за дождей с грозами будет свежее, днем ожидается +23...+26 градусов.
"Эти дожди на Львовщине, Закарпатье и в Ивано-Франковской области могут временами переходить в сильные ливни. Вечером в пятницу западные дожди дойдут до Житомирщины, Винницкой области, Черкасщины и Одесщины", - добавила Диденко.
На остальной территории Украины сохранится сухая погода.
В Киеве 9 августа также ожидается погода малооблачная, солнечная сухая. В течение дня максимальная температура воздуха будет составлять +27, +28 градусов.
С новой недели в Украине ожидается новая волна жары. Первоначально сообщлось, что зной зайдет в Украину 13-14 августа, а его пик наступит 15-го.
На днях синоптик Наталка Диденко предупредила, что 14 августа жара сконцентрируется на Польше, а Украину обойдет. Хотя уже 18 августа жара зайдет и в Украину.
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