Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні
Спека в Україні трохи спаде сьогодні, 19 липня. Хоча у Луганській області, як і на півдні, утримаються +36 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Температура повітря знизиться не лише на заході та півночі, але й почне слабшати на півдні, сході та в центрі", - розповіла вона.
Зокрема, 19 липня максимальна температура повітря очікується:
- на заході +25...+29 градусів;
- на півночі +27...+29 градусів;
- у центрі +28...+32 градусів;
- на сході +31...+34, у Луганській області - ще до +36 градусів;
- на півдні +32...+36 градусів.
Дощі з грозами можливі лише в Карпатах та ввечері в Приазов'ї.
У Києві в п'ятницю передбачається суха погода з притомною температурою повітря близько +28 градусів.
Спека в Україні
Вже близько двох тижнів в Україні стоїть рекордна спека. Рекордною її називають не просто так, оскільки за цей період температура встигла встановити кілька максимумів, які раніше синоптики не фіксували.
Наприклад, 17 липня, максимальна температура повітря в Києві виявилася найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і становила +35,6 градусів тепла. Попередній рекордний показник 2016 перевищено на 0,2 градусів.
А 16 липня максимальна температура води в Дніпрі біля Києва досягла +29 градусів тепла.
Детальний прогноз погоди в Україні на поточний тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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