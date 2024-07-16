Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні
Сьогодні, 16 липня, в Україні очікується пік спеки. Імовірні дощі з грозами, але все ж антициклон не дає свіжій, вологій масі зайти з Атлантики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Telegram.
"Пік літа, пік спеки. Cьогодні температура повітря в Україні становитиме +33...+39 градусів, місцями до +40...+42 градусів. У західній частині очікується нижча температура повітря, впродовж дня +31...+34, місцями на Закарпатті та в Чернівецькій області до +35 градусів", - розповіла вона.
Де чекати дощі з грозами
Короткочасні дощі та грози пройдуть у західній частині України, а ввечері 16 липня локально у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.
"Більша частина України й надалі потерпатиме від сухого, а точніше, пересушеного повітря. Антициклонічний характер погоди в Україні й надалі блокує вільне переміщення вологої та свіжішої повітряної маси з Атлантики", - пояснила Діденко.
Коли спека відступить
Послаблення спеки очікується на півночі України 18 липня, на півдні, сході та в центральних областях, ймовірно, спад спеки буде 20-22 липня.
Погода у Києві
У Києві 16 липня без серйозних дощів. Втримається сильна спека, вдень очікується +35...+37 градусів. Послаблення спеки передбачається у Києві 18-19 липня.
Детальний прогноз погоди в Україні на поточний тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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