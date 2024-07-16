Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 16 липня, в Україні очікується пік спеки. Імовірні дощі з грозами, але все ж антициклон не дає свіжій, вологій масі зайти з Атлантики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Telegram .

"Пік літа, пік спеки. Cьогодні температура повітря в Україні становитиме +33...+39 градусів, місцями до +40...+42 градусів. У західній частині очікується нижча температура повітря, впродовж дня +31...+34, місцями на Закарпатті та в Чернівецькій області до +35 градусів", - розповіла вона.

Де чекати дощі з грозами

Короткочасні дощі та грози пройдуть у західній частині України, а ввечері 16 липня локально у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.

"Більша частина України й надалі потерпатиме від сухого, а точніше, пересушеного повітря. Антициклонічний характер погоди в Україні й надалі блокує вільне переміщення вологої та свіжішої повітряної маси з Атлантики", - пояснила Діденко.

Коли спека відступить

Послаблення спеки очікується на півночі України 18 липня, на півдні, сході та в центральних областях, ймовірно, спад спеки буде 20-22 липня.