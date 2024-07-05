Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

"5 липня у західних областях очікується +23...+27 градусів. Місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. На півночі України завтра також комфортно, вдень +24...+29 градусів. Є ймовірність локальних дощів, але таке собі - нічого серйозного", - розповіла вона.

Крім того, у центрі буде без істотних опадів.

"Вдень очікується +25...+30, у Дніпропетровській області до +33...+35 градусів. На півдні України повітря прогріється до +29...+33 градусів, на Запоріжжі до +35 градусів", - додала Діденко.

Східна частина буде найспекотнішою. Максимально вдень +33...+37 градусів. Проте ввечері можуть пройти на сході дощі з грозами.