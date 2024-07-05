Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 5 червня, в Україні спека буде на сході. Але градуси надвечір допоможуть зменшити дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"5 липня у західних областях очікується +23...+27 градусів. Місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. На півночі України завтра також комфортно, вдень +24...+29 градусів. Є ймовірність локальних дощів, але таке собі - нічого серйозного", - розповіла вона.
Крім того, у центрі буде без істотних опадів.
"Вдень очікується +25...+30, у Дніпропетровській області до +33...+35 градусів. На півдні України повітря прогріється до +29...+33 градусів, на Запоріжжі до +35 градусів", - додала Діденко.
Східна частина буде найспекотнішою. Максимально вдень +33...+37 градусів. Проте ввечері можуть пройти на сході дощі з грозами.
У Києві 5 липня передбачається комфортна температура повітря, +25, +26 градусів. Є невелика ймовірність короткочасного грозового дощу.
Вихідними в Україні буде сухо та сонячно. Сильна спека буде на сході, півдні та в центрі, +32...+37 градусів. На заході очікується 6-7 липня +26...+32 градуси. На півночі впродовж суботи-неділі +28...+32 градуси.
Додамо, що середня місячна температура в липні 2024 в Україні прогнозується в межах +20...+26 градусів, в Карпатах - +16...+18 градусів, що на +1,5...+2 градусів вище за норму.
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