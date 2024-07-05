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Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 5 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 5 июня, в Украине жара будет на востоке. Но градусы к вечеру помогут сбавить дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"5 июля в западных областях ожидается +23...+27 градусов. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. На севере Украины завтра также комфортно, днем ​​+24...+29 градусов. Есть вероятность локальных дождей, но такое себе - ничего серьезного", - рассказала она.

Кроме того, в центре будет без существенных осадков.

"Днем ожидается +25...+30, в Днепропетровской области до +33...+35 градусов. На юге Украины воздух прогреется до +29...+33 градусов, в Запорожье до +35 градусов", - добавила Диденко.

Восточная часть будет самой жаркой. Максимально днем ​​+33....+37 градусов. Однако, вечером могут пройти на востоке дожди с грозами.

Погода в Киеве и выходные в Украине

В Киеве 5 июля предполагается комфортная температура воздуха, +25, +26 градусов. Есть небольшая вероятность кратковременного грозового дождя.

На выходных в Украине будет сухо и солнечно. Сильная жара будет на востоке, юге и в центре +32...+37 градусов. На западе ожидается 6-7 июля +26...+32 градуса. На севере в субботу-воскресенье +28...+32 градуса.

Добавим, что средняя месячная температура в июле 2024 в Украине прогнозируется в пределах +20...+26 градусов, в Карпатах - +16...+18 градусов, что на +1,5...+2 градусов выше нормы.

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