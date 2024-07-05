Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

"5 июля в западных областях ожидается +23...+27 градусов. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. На севере Украины завтра также комфортно, днем ​​+24...+29 градусов. Есть вероятность локальных дождей, но такое себе - ничего серьезного", - рассказала она.

Кроме того, в центре будет без существенных осадков.

"Днем ожидается +25...+30, в Днепропетровской области до +33...+35 градусов. На юге Украины воздух прогреется до +29...+33 градусов, в Запорожье до +35 градусов", - добавила Диденко.

Восточная часть будет самой жаркой. Максимально днем ​​+33....+37 градусов. Однако, вечером могут пройти на востоке дожди с грозами.