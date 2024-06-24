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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 24 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

24 червня в Україні дощів поменшає. А температура буде комфортною, лише на півдні стоятиме спека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram синоптика Наталки Диденко.

"Вдень у понеділок, 24 червня, грозові дощі очікуються періодично у північній частині, включно з Волинню та Рівненщиною. Решта України - у сухій погоді", - розповіла вона.

Вже ввечері 24 червня дощі пройдуть на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Черкащині та в Приазов'ї.

Температура повітря протягом дня понеділка коливатиметься в межах комфортних +22...+28 градусів, у південній частині - +28...+32 градуси.

Погода у Києві та протягом тижня в Україні

У Києві понеділок буде із короткими дощами, місцями погримлять грози. Спека малоймовірна, вдень 24-го червня у столиці +22...+24 градуси.

На тижні в Україні дощів буде небагато, переважно навколо Карпат. Детальніше про погоду на робочий тиждень в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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