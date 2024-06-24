Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Погода в Киеве и в течение недели в Украине

В Киеве понедельник будет с короткими дождями, местами погремят грозы. Жара маловероятна, днем ​​24 июня в столице +22...+24 градуса.

На неделе в Украине дождей будет немного, в основном вокруг Карпат. Детальнее о погоде на рабочую неделю в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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