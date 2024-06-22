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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Субота 22 червня 2024 07:00
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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні Фото: якою буде погода в Україні 22 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 22 червня, в Україні буде спекотно до +33 градусів. Причому дощі ймовірні на заході та ще в кількох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"22 червня в Україні безальтернативно сухою буде погода у південній частині України. Сьогодні дощі та грози - на заході плюс Вінницька та Житомирська області. У Карпатах можливі сильні зливи", - розповіла вона.

Температура повітря в Україні сьогодні в денні години передбачається в межах +25....+30 градусів, на півдні та південному заході в суботу +29....+33 градуси.

"У Києві 22 червня без дощу та +28 градусів", - додала синоптик.

Пил із Сахари над Україною

Днями в соцмережах з'явилася інформація про нібито нову хвилю пилу, що прямує з африканської пустелі Сахара в Україну і, зокрема, очікується над Києвом.

Частина українців могла повірити в це, оскільки подібне явище для України вже не дивина. Пил із Сахари над Україною фіксували у квітні. Тоді деякі люди скаржилися на нездужання, яке виражалося проблемами дихальних шляхів.

Але на цей раз ця інформація виявилася фейком. Синоптики спростували її, додавши, що пилу із Сахари не буде найближчим часом над Києвом.

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