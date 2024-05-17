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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Україна, П'ятниця 17 травня 2024 07:00
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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні Фото: якою буде погода в Україні 17 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні сьогодні, 17 травня, буде тепло. Щоправда, у деяких регіонах можливі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"17 травня максимальна температура повітря становитиме +17...+22 градуси", - розповіла вона.

Дощі найбільш ймовірні, за словами синоптика, у Сумській, Чернігівській, Луганській, Харківській областях та на Закарпатті.

На решті території України переважатиме суха сонячна погода.

У Києві в п'ятницю буде сухо та сонячно, вдень потепліє до +18....+20 градусів.

Погода на вихідних в Україні

Зазначимо, що починаючи з 16 травня в Україні почало тепліти. Впродовж вихідних в Україні буде тепло, проте з періодичними дощами та навіть грозами.

Зазначимо, що враховуючи проблеми зі світлом в Україні, потепління можна вважати гарною новиною.

Справа в тому, що за словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, на наступному тижні ситуація зі світлом в Україні може бути дійсно значно легше, чим на цьому. Це буде пов’язано зі зміною погоди в бік потепління.

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