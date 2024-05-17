Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине
В Украине сегодня, 17 мая, будет тепло. Правда, в некоторых регионах вероятны дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"17 мая максимальная температура воздуха будет +17...+22 градуса", - рассказала она.
Дожди наиболее вероятны, по словам синоптика, в Сумской, Черниговской, Луганской, Харьковской областях и на Закарпатье.
На остальной территории Украины будет преобладать сухая солнечная погода.
В Киеве в пятницу будет сухо и солнечно, днем потеплеет до +18...+20 градусов.
Погода на выходных в Украине
Отметим, что начиная с 16 мая в Украине начало теплеть. В течение выходных в Украине будет тепло, но с периодическими дождями и даже грозами.
Отметим, что, учитывая проблемы со светом в Украине, потепление можно считать хорошей новостью.
Дело в том, что по словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, на следующей неделе ситуация со светом в Украине может быть действительно значительно легче, чем на этом. Это будет связано с изменением погоды в сторону потепления.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.