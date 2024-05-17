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Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Украина, Пятница 17 мая 2024 07:00
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Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине Фото: какой будет погода в Украине 17 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине сегодня, 17 мая, будет тепло. Правда, в некоторых регионах вероятны дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"17 мая максимальная температура воздуха будет +17...+22 градуса", - рассказала она.

Дожди наиболее вероятны, по словам синоптика, в Сумской, Черниговской, Луганской, Харьковской областях и на Закарпатье.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая солнечная погода.

В Киеве в пятницу будет сухо и солнечно, днем потеплеет до +18...+20 градусов.

Погода на выходных в Украине

Отметим, что начиная с 16 мая в Украине начало теплеть. В течение выходных в Украине будет тепло, но с периодическими дождями и даже грозами.

Отметим, что, учитывая проблемы со светом в Украине, потепление можно считать хорошей новостью.

Дело в том, что по словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, на следующей неделе ситуация со светом в Украине может быть действительно значительно легче, чем на этом. Это будет связано с изменением погоды в сторону потепления.

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