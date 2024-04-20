Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

"Вночі заморозки. У більшості областей України, окрім півдня та південного сходу. А ось вдень в Україні потеплішає до +12....+18 градусів", - розповіла вона.

Вдень, за словами синоптика, дощі пройдуть місцями на заході, у центральних областях та на півдні України.

"На решті території без опадів. На сході та півдні очікується сильний вітер", - додала Діденко.

Погода в Києві

У Києві вдень потеплішає до +14, +15 градусів.

"Вдень південно-східний вітер стихне, буде помірний чи слабкий. У столиці в суботу - без опадів", - зазначила вона.

Погода в Україні 21 квітня

У неділю, 21 квітня, в Україну, за словами Діденко, "застрибне" активний циклон із півдня, тому погода ускладниться - очікуються дощі, сильний вітер, температура повітря повсюди, окрім східних областей, знизиться.

Така нестабільна погода, як каже синоптик, може ще й ускладнити самопочуття, особливо у людей з серцево-судинними недугами.

Рекорди квітня 2024 в Україні

Квітень 2024 в Україні не перестає дивувати "сюрпризами" погоди. Так, буквально 1 квітня у більшості областей України було зафіксовано температурні рекорди.

Так, денні максимуми в багатьох областях побили свої попередні історичні рекордні значення, перевищивши показники на 1-6 градусів. Зокрема, в Києві 1 квітня було зафіксовано три температурні рекорди. За багаторічними показниками температура повітря відповідала кінцю травня.