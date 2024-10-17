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Синоптик дала прогноз на сегодняшний день и рассказала, когда потеплеет

Украина, Четверг 17 октября 2024 07:00
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Синоптик дала прогноз на сегодняшний день и рассказала, когда потеплеет Фото: синоптик дала прогноз на сегодняшний день и рассказала, когда потеплеет (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 17 октября, в Украине ожидается антициклон Werner, сопровождающийся заморозками. Но скоро снова потеплеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Антициклон Werner позволит беспрепятственно проникать в Украину холодному, с логичными заморозками посередине осени, воздуху арктического происхождения", - рассказала она.

Днем 17 октября предполагается +8...+11, на юге и западе Украины +11...+14 градусов, на Закарпатье и Крыму до +16 градусов.

"Небольшие дожди 17 октября возможны только в восточных областях Украины, на остальной территории без осадков", - предупредила синоптик.

Погода в Киеве и когда придет потепление

В Киеве днем ​​будет около +9 градусов. Осадки в столице маловероятны.

"До 19-20 октября в ночные часы в большинстве областей Украины предусматриваются заморозки! Но 20, 21 октября снова ожидается красивая солнечная погода с потеплением до +13...+17 градусов", - добавила Диденко.

Похолодание в Украине

16 октября на горе Поп Иван фиксировался ощутимый мроз. Так, около 8:00 на горе было облачно, видимость была ограниченной, а температура воздуха -6 градусов.

Добавим, что горы Карпаты стали первыми, где фиксировались заморозки, при чем еще в сентябре. Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко предупреждала, что 17-20 октября заморозки возможны по всей территории Украины.

Подробнее о погоде в Украине на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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