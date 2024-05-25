ua en ru
Сб, 25 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Синоптик дала прогноз на сьогодні та неділю в Україні

Україна, Субота 25 травня 2024 07:00
UA EN RU
Синоптик дала прогноз на сьогодні та неділю в Україні Фото: синоптик розповіла про погоду в Україні 25-26 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні та в неділю без дощів в Україні не обійдеться. Крім того, у Криму можливі пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"У суботу дощі з грозами місцями пройдуть на заході, а в неділю - на півдні та в центральних областях", - розповіла вона.

Хоча, за даними синоптика, не варто сильно на ці дощі розраховувати через їхню локальність та тимчасовий літній характер.

"Решта території України 25-26 травня належатиме сухій погоді", - констатувала вона.

Температура повітря становитиме протягом дня +22...+28 градусів, в неділю в Приазов'ї похолоднішає до +19....+22 градусів.

Пориви вітру в Криму та погода у Києві

В Криму та Приазов'ї 25-26 травня очікується сильний вітер, до штормових поривів, до 15-20 метрів за секунду.

У Києві в суботу-неділю буде вдень +22...+25 градусів.

"Опадів не буде, буде красива сонячна погода із білими хмарками, красивенними півниками, півоніями, трояндами", - додала Діденко.

Детальніше про погоду на вихідні та підсумки першої половини травня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
США оголосили пакет допомоги Україні на майже 300 млн доларів: що в ньому
США оголосили пакет допомоги Україні на майже 300 млн доларів: що в ньому
DAILY
План на літо. Куди націлилася Росія та чи зможуть ЗСУ переламати хід війни до холодів
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна План на літо. Куди націлилася Росія та чи зможуть ЗСУ переламати хід війни до холодів