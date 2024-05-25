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Синоптик дала прогноз на сегодня и воскресенье в Украине

Украина, Суббота 25 мая 2024 07:00
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Синоптик дала прогноз на сегодня и воскресенье в Украине Фото: синоптик рассказала о погоде в Украине 25-26 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня и в воскресенье без дождей в Украине не обойдется. Кроме того, в Крыму вероятны порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В субботу дожди с грозами местами пройдут на западе, а в воскресенье - на юге и в центральных областях", - рассказала она.

Хотя, по данным синоптика, не стоит сильно на эти дожди рассчитывать из-за их локальности и временного летнего характера.

"Остальные территории Украины 25-26 мая будут принадлежать сухой погоде", - констатировала она.

Температура воздуха будет составлять в течение дня +22...+28 градусов, в воскресенье в Приазовье похолодает до +19...+22 градусов.

Порывы ветра в Крыму и погода в Киеве

В Крыму и Приазовье 25-26 мая ожидается сильный ветер до штормовых порывов до 15-20 метров в секунду.

В Киеве в субботу-воскресенье будет днем +22...+25 градусов.

"Осадков не будет, будет красивая солнечная погода с белыми облачками, красивыми петушками, пионами, розами", - добавила Диденко.

Подробнее о погоде на выходные и итогах первой половины мая - читайте в материале РБК-Украина.

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