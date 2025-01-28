Синоптик дала прогноз на сьогодні та до кінця січня

Найближчими днями в Україні очікується пік тепла. Буде до +17 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Зокрема, за даними синоптика, сьогодні та завтра максимальна температура повітря у західних областях, у південній частині та подекуди в центральних областях України досягне +12....+17 градусів.

"На решті території також переважатиме тепла погода, протягом дня +7...+11 градусів. Опадів і 28 і 29 січня в Україні не передбачається", - когстатувала вона.

У Києві у вівторок буде сухо, вітер південний, помірний, часом рвучкий, вдень до +8 градусів.