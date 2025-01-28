Синоптик дала прогноз на сьогодні та до кінця січня
Найближчими днями в Україні очікується пік тепла. Буде до +17 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
Зокрема, за даними синоптика, сьогодні та завтра максимальна температура повітря у західних областях, у південній частині та подекуди в центральних областях України досягне +12....+17 градусів.
"На решті території також переважатиме тепла погода, протягом дня +7...+11 градусів. Опадів і 28 і 29 січня в Україні не передбачається", - когстатувала вона.
У Києві у вівторок буде сухо, вітер південний, помірний, часом рвучкий, вдень до +8 градусів.
Погода в Україні з 31 січня
Із 31 січня в більшості областей України температура повітря знизиться і з'являться опади.
Детальніше про погоду до 31 січня включно - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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