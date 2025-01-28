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Синоптик дала прогноз на сегодня и до конца января

Украина, Вторник 28 января 2025 07:00
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Синоптик дала прогноз на сегодня и до конца января Фото: синоптик рассказала о погоде до конца января в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ближайшие дни в Украине ожидается пик тепла. Будет до +17 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

В частности, по данным синоптика, сегодня и завтра максимальная температура воздуха в западных областях, в южной части и местами в центральных областях Украины достигнет +12....+17 градусов.

"На остальной территории также будет преобладать теплая погода, в течение дня +7...+11 градусов. Осадков и 28 и 29 января в Украине не предвидится", - когстатувала она.

В Киеве во вторник будет сухо, ветер южный, умеренный, временами порывистый, днем до +8 градусов.

Погода в Украине с 31 января

С 31 января в большинстве областей Украины температура воздуха снизится и появятся осадки.

Подробнее о погоде до 31 января включительно - читайте в материале РБК-Украина.

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