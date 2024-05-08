Синоптик дала прогноз на сьогодні та до кінця тижня в Україні

Після нічних заморозків на півночі та заході України, вдень в Україні температура повітря коливатиметься в межах +13....+18 градусів, на крайньому півдні та на Закарпатті місцями +20....+22 градуси.

"Антициклон із північного заходу Європи відсуває опади, тому вдень 8 травня та впродовж 9 травня переважатиме повсюди суха погода", - розповіла синоптик.

У Києві вдень +13....+15 градусів, не спекотно. Дощів не передбачається.

Погода до кінця тижня в Україні

За даними синоптика, свіжа погода протримається до кінця тижня, на Провідну неділю в Україні буде помірно тепло, +15....+20 градусів.

Зокрема,у ніч на 9 травня та в ніч на 10 травня заморозки поширяться на більшу частину території України, окрім півдня.

"12 травня переважно без опадів, хіба вдень невеликий дощ пройде місцями в північних областях України", - додала Діденко.

Детальніше про погоду до кінця робочого тижня, в матеріалі РБК-Україна.