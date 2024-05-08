Синоптик дала прогноз на сьогодні та до кінця тижня в Україні

Хоча сьогодні, 8 травня, в Україні дощів і не очікується, але максимально температура буде не вище +22 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Після нічних заморозків на півночі та заході України, вдень в Україні температура повітря коливатиметься в межах +13....+18 градусів, на крайньому півдні та на Закарпатті місцями +20....+22 градуси.
"Антициклон із північного заходу Європи відсуває опади, тому вдень 8 травня та впродовж 9 травня переважатиме повсюди суха погода", - розповіла синоптик.
У Києві вдень +13....+15 градусів, не спекотно. Дощів не передбачається.
За даними синоптика, свіжа погода протримається до кінця тижня, на Провідну неділю в Україні буде помірно тепло, +15....+20 градусів.
Зокрема,у ніч на 9 травня та в ніч на 10 травня заморозки поширяться на більшу частину території України, окрім півдня.
"12 травня переважно без опадів, хіба вдень невеликий дощ пройде місцями в північних областях України", - додала Діденко.
Детальніше про погоду до кінця робочого тижня, в матеріалі РБК-Україна.
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