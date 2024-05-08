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Синоптик дала прогноз на сегодня и до конца недели в Украине

Фото: синоптик дала прогноз в Украине на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Хотя сегодня, 8 мая, в Украине дождей и не придвидется, но максимально температура будет не выше +22 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

После ночных заморозков на севере и западе Украины, днем в Украине температура воздуха будет колебаться в пределах +13....+18 градусов, на крайнем юге и Закарпатье местами +20....+22 градуса.

"Антициклон с северо-запада Европы отодвигает осадки, поэтому днем 8 мая и в течение 9 мая будет преобладать повсюду сухая погода", - рассказала синоптик.

В Киеве днем +13...+15 градусов, не жарко. Дождей не предполагается.

Погода до конца недели в Украине

По данным синоптика, свежая погода продержится до конца недели, на Ведущее воскресенье в Украине будет умеренно тепло, +15...+20 градусов.

В частности, в ночь на 9 мая и в ночь на 10 мая заморозки распространятся на большую часть территории Украины, кроме юга.

"12 мая преимущественно без осадков, разве днем небольшой дождь пройдет местами в северных областях Украины", - добавила Диденко.

Детальнее о погоде до конца рабочей недели, в материале РБК-Украина.

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