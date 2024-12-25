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Синоптик дала прогноз на Різдво та розповіла про погоду на Новий рік

Україна, Середа 25 грудня 2024 07:00
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Синоптик дала прогноз на Різдво та розповіла про погоду на Новий рік Фото: синоптик дала прогноз на Різдво та розповіла про погоду на Новий рік (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 25 грудня, на Різдво, в Україні в частині регіонів очікуються і сніг, і дощ. А вдень буде досить тепло, без морозів.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Різдво в Україні буде із снігом в навколокарпатських областях та з дощем - у південній частині", - розповіла вона, додавши, що таку погоду в цих регіонах зумовить циклон.

На решті території України, за даними синоптика, очікується переважно хмарна погода, але без опадів.

"Її зумовить антициклональний масштабний масив, що займає значну частину континентальної Європи. Протягом дня 25 грудня в Україні передбачається +1...+4 градусів, на заході та крайній півночі від -2...+2 градусів, у південній частині +4...+9, в Криму до +12 градусів", - зазначила Діденко.

Погода на Різдво у Києві та прогноз в Україні на Новий рік

У Києві на Різдво опади малоймовірні, вдень 0...+2 градусів. На Новий рік погода в Україні не зазнає особливих змін.

Детальний прогноз погоди в Україні до кінця робочого тижня - читайте в матеріалі РБК-Україна. До речі, в умовах війни і Різдво, і Новий рік в Україні пройдуть без додаткових вихідних.

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