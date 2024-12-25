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Синоптик дала прогноз на Рождество и рассказала о погоде на Новый год

Украина, Среда 25 декабря 2024 07:00
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Синоптик дала прогноз на Рождество и рассказала о погоде на Новый год Фото: синоптик дала прогноз на Рождество и рассказала о погоде на Новый год (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 25 декабря, на Рождество, в Украине в части регионов ожидаются и снег, и дождь. А днем будет достаточно тепло, без морозов.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Рождество в Украине будет со снегом в околокарпатских областях и с дождем - в южной части", - рассказала она, добавив, что такую погоду в этих регионах обусловит циклон.

На остальной территории Украины, по данным синоптика, ожидается преимущественно облачная погода, но без осадков.

"Ее обусловит антициклональный масштабный массив, занимающий значительную часть континентальной Европы. В течение дня 25 декабря в Украине предполагается +1...+4 градусов, на западе и крайнем севере от -2...+2 градусов, в южной части +4...+9, в Крыму до +12 градусов", - отметила Диденко.

Погода на Рождество в Киеве и прогноз в Украине на Новый год

В Киеве на Рождество осадки маловероятны, днем 0...+2 градусов. На Новый год погода в Украине не претерпит особых изменений.

Детальный прогноз погоды в Украине до конца рабочей недели - читайте в материале РБК-Украина. Кстати, в условиях войны и Рождество, и Новый год в Украине пройдут без дополнительных выходных.

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