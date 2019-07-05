Синоптик дала прогноз погоды на выходные

Погода в Украине 6 и 7 июля ожидается дождливой, местами возможны грозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

По данным синоптика, завтра, 6 июля, в Украине ожидается от +23 до +26 градусов, на юге - до +28 градусов. Вместе с тем, в воскресенье, 7 июля, температура воздуха будет немного выше: в течение дня ожидается от +24 до +28 градусов, на юге - до +30 градусов. В Сумской области и в Карпатах немного прохладнее - от +20 до +24 градусов.

"Ближайшей ночью, на субботу, дожди и грозы пройдут на юге, в Черновицкой, Ивано-Франковской областях, а также полоса дождей вытянется через Кировоградскую, Полтавскую области к Сумской и Харьковской областям. Это - ночью. Завтра днем осадки вероятны на востоке и местами в западных областях", - сообщила Диденко.

Синоптик также добавила, что в воскресенье, 7 июля, на западе и севере страны ожидаются кратковременные дожди с грозами, а вечером и в центральных регионах. На остальной территории будет без осадков. При грозах возможны ливни и шквалы.

"В Киеве дожди с грозами возможны в ночь на субботу, днем 6 июля дождя не будет. 7 июля ночью веночки девушки будут пускать при ясном месяце и светлых звездочка, будет сухо. А вот днем в воскресенье в Киеве вероятен дождь с грозой", - добавила она.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, ранее сообщалось, что до 7 июля в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также по информации синоптиков, сегодня, 5 июля, дожди с грозами ожидаются на западе, в центре и севере страны.