Синоптик дала прогноз погоди на завтра

За даними Діденко, в Україні протримається морозна погода. Зокрема, найближчої ночі очікується до -15 градусів. Холодніше буде на сході та північному сході України - до -19 градусів. Вдень у вівторок мороз послабне до -6 градусів.

Зазначається, що завтра опади в Україні малоймовірні.

Вона зауважила, що підвищення температури повітря до комфортних градусів в Україні передбачається з 24-го лютого.

Погода в Києві

Діденко уточнила, що у Києві завтра буде сухо. Температура повітря вночі очікується до -14 градусів, а вдень до -4 градуси.

Що кажуть в "Укргідрометцентрі"

За даними "Укргідрометцентру, завтра в Україні можлива мінлива хмарність. На дорогах, крім Закарпаття та Криму, місцями ожеледиця. Вітер буде змінним, 3-8 м/с.