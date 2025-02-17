Синоптик дала прогноз погоды на завтра

По данным Диденко, в Украине продержится морозная погода. В частности, ближайшей ночью ожидается до -15 градусов. Холоднее будет на востоке и северо-востоке Украины - до -19 градусов. Днем во вторник мороз ослабнет до -6 градусов.

Отмечается, что завтра осадки в Украине маловероятны.

Она отметила, что повышение температуры воздуха до комфортных градусов в Украине предполагается с 24-го февраля.

Погода в Киеве

Диденко уточнила, что в Киеве завтра будет сухо. Температура воздуха ночью ожидается до -14 градусов, а днем до -4 градуса.

Что говорят в "Укргидрометцентре"

По данным "Укргидрометцентра, завтра в Украине возможна переменная облачность. На дорогах, кроме Закарпатья и Крыма, местами гололедица. Ветер будет переменным, 3-8 м/с.