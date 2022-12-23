Синоптик дала прогноз погоди на найближчі дні

24 грудня

Погода в Україні

"На Святвечір за григоріанським календарем в західних, північних областях України, на Вінниччині та Одещині буде дощ. Циклон з атмосферними фронтами підсунеться близько до наших західних кордонів - тому на заході опади завтра можуть бути ряснішими",- розповіла вона.

За словами синоптика, у східних областях України, у більшості центральних областей та південної частини переважатиме суха погода, хоча тумани можуть збільшувати вологість.

"Повсюди в Україні напередодні Різдва очікується тепла погода - впродовж завтрашнього дня +2…+7 градусів, у південній частині +4…+9, в Криму до +11 градусів", - додала синоптик.

Погода в Києві

У столиці 24 грудня пройде дощ. Вітер південно-західний, невеликий або помірний.

"Температура повітря найближчої ночі до +2 градусів, завтра вдень до +4 градусів, завтра ввечері 0+2 градуси", - розповіла Діденко.

25 грудня

На Різдво, 25 грудня, у Києві трохи похолоднішає. і тому дощ зміниться снігом.

Після 25 грудня

Тепла погода триватиме до Нового року, проте не без опадів.