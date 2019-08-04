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Сегодня Украину накроют дожди, местами с грозами

Новости » Общество    04.08.2019 - 10:00
Сегодня Украину накроют дожди, местами с грозами
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве облачно с прояснением, днем до +22

Погода в Украине 4 августа будет дождливой почти во всех областях, температура воздуха опустится до +18. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, в восточных, южных, центральных, западных и некоторых северных областях сегодня будут преобладать дожди, местами возможны грозы. Температура воздуха днем будет колебаться от +18 до +24, ночью ожидается до +19. Прохладнее всего будет на западе страны, там столбики термометров ночью опустятся до +9.

Сегодня Украину накроют дожди, местами с грозами

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, в столице сегодня осадков не ожидается, прогнозируется облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днем от +20 до +22, ночью ожидается от +12 до +14.

Сегодня Украину накроют дожди, местами с грозами

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