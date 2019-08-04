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У понеділок активний циклон залишить Україну

Новини » Суспільство    04.08.2019 - 14:43
У понеділок активний циклон залишить Україну
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У столиці температура підніметься максимум до +20

Погода в Україні у понеділок, 5 серпня, буде прохолодною та дощовою у південних, східних та західних областях, температура вдень до +26. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За прогнозом синоптика, завтра активний циклон почне йти з території країни, тому очікується зменшення опадів та послаблення вітру. Невеликі опади можливі лише у східних, південних та західних областях. Середня температура коливатиметься від +17 до +24.

У понеділок активний циклон залишить Україну

Найвища температура очікується у південних областях та на Закарпатті, там стовпчики термометрів можуть піднятися до +26. Вночі у північних та північно-східних областях очікується похолодання до +8…+12 градусів.

У Києві, за даними Діденко, тиждень почнеться з надзвичайно прохолодної, але сонячної погоди. Вдень повітря прогріється максимум до +20 градусів, вночі ж температура коливатиметься від +10 до +11. У столиці також імовірні невеликі короткочасні опади та місцями пориви вітру.

 

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попередили про ускладнення погодних умов на території України у неділю, 4 серпня. За даними синоптиків, активний циклон принесе у південні, східні, а також деякі центральні області сильні грозові дощі з градом, пориви вітру та шквали до 30 м/с. У акваторії Чорного та Азовського морів можливий шторм.

Завтра Україну накриє активний циклон В Україні оголошено штормове попередження
Новини України Гідрометцентрдиденко
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