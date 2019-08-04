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Синоптики предупредили о шторме на Черном и Азовском море

Новости » Общество    04.08.2019 - 09:02
Синоптики предупредили о шторме на Черном и Азовском море
Иллюстративное фото (sputnik)

В южных и восточных областях ожидаются сильные грозовые дожди с градом

Погода в Украине в воскресенье, 4 августа, значительно ухудшится из-за перемещения активного циклона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозу синоптиков, активный циклон принесет в южные, восточные, а также Днепропетровскую и Кировоградскую области сильные грозовые дожди с градом, порывы ветра и шквалы до 22 м/сек, местами порывы будут достигать 30 м/сек.

Кроме того, в акватории и в портах Черного и Азовского морей сегодня также ожидается осложнение погодных условий. Прогнозируется усиление ветра 25-28 м/сек, на Черном море высота волн будет достигать 30-40 дм, на Азовском достигнет 13-15 дм.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что в воскресенье, 4 августа, на территорию Украины придет активный циклон с Балкан, который принесет сильные ливни с грозами и градом, а также мощные шквалы ветра. В приморских районах ожидалась штормовая погода.

РБК-Украина писало, что в Гидрометцентре прогнозируют прогноз погоды в южных, восточных и некоторых центральных областях в воскресенье, 4 августа. Ожидаются сильные грозовые дожди, порывы ветра и шквалы до 22 м/сек.

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