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Синонім насильства. Подоляк про примусову паспортизацію РФ на окупованих територіях

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація примушує українців отримувати паспорти на тимчасово окупованих територіях. Це свідчить про абсолютне насильство росіян над іншими людьми.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"РФ так зневажає власний паспорт і громадянство, що, тимчасово захопивши чужі території, відразу намагається впарити "документи" і примусити до громадянства", - пише Подоляк.

Він заявив, що подібні дії росіян доводять всім, що "паспорти Росії" - абсолютний синонім насильства і жорсткого примусу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Херсонській області окупанти погрожують депортувати жителів без російських паспортів.

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