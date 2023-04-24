Синоним насилия. Подоляк о принудительной паспортизации РФ на оккупированных территориях

Российская Федерация принуждает украинцев получать паспорта на временно оккупированных территориях. Это свидетельствует об абсолютном насилии россиян над другими людьми.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"РФ так презирает свой паспорт и гражданство, что, временно захватив чужие территории, сразу пытается впарить "документы" и принудить к гражданству", - пишет Подоляк.
Он заявил, что подобные действия россиян доказывают всем, что "паспорта России" - абсолютный синоним насилия и жесткого принуждения.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Херсонской области оккупанты угрожают депортировать жителей без российских паспортов.
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