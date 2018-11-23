Порошенко рассказал, кто поедет от Украины на Синод Вселенского патриархата

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Синод Вселенского патриархата состоится 27-29 ноября в Стамбуле

Директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко 27-29 ноября примет участие в Синоде Вселенского патриархата, где будет приниматься решение об утверждении томоса. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи со студентами в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, год назад никто не верил, что в Украине может быть создана поместная церковь, но теперь это стало возможным.

"27-29 ноября Ростислав Павленко поедет в Стамбул для того, чтобы принять участие в историческом Синоде Вселенского патриархата, где будет приниматься решение об утверждении томоса", - заявил Порошенко.

Радий зустрічі зі студентами Київського національного торговельно-економічного університету Опубліковано Петром Порошенком П'ятниця, 23 листопад 2018 р.

Напомним, ранее пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Евстратий Зоря уже анонсировал, что сессия Синода Вселенского патриархата состоится 27-29 ноября.

По его словам, по итогам сессии будет объявлено, на какую дату в декабре будет созываться Обьеденительный собор.

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Обьединительный собор состоится в начале декабря этого года.

Добавим, руководство УПЦ МП грозилась отлучить от церкви сторонников украинской автокефалии из числа своих иерархов. Собеседник РБК-Украина, знакомый с деталями встречи иерархов с главой государства Петром Порошенко, подтвердил информацию о беспрецедентном давлении и пояснил, что речь идет о угрозы запрета на служение, вплоть до отлучения от церкви.