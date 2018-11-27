Синод у Стамбулі розглядає створення повноправною помісної церкви в Україні

Всі офіційні коментарі будуть після завершення Синоду
Синод Вселенського патріархату розглядає створення повноправної помісної церкви в Україні, яка буде дорівнює 14 іншим церквам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост директора Національного інституту стратегічних досліджень Ростислава Павленка в Facebook.
За його словами, на засіданнях 27-29 листопада Синод Вселенського патріархату розгляне українське питання. Він також зазначив, що всі офіційні коментарі будуть після завершення Синоду.
"Синод розгляне текст томосу про автокефалію Української православної церкви, визначить дату Собору в Україні для обрання предстоятеля. Обраний предстоятель, власне, і отримає томос. Жодних відкладень або затягувань Мати-Церква не передбачає", - зазначив Павленко.
Він також підкреслив, що на Синоді мова йде про створення повноправної автокефалії, яка буде рівною 14 помісним церквам.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Павленко візьме участь у Синоді. Про його поїздку минулого тижня оголошував президент Петро Порошенко.
Зазначимо, передбачається, що об'єднавчий Собор, на якому буде створена Православна церква України, відбудеться на початку грудня.