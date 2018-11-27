ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Синод у Стамбулі розглядає створення повноправною помісної церкви в Україні

Новини » Політика    27.11.2018 - 13:58
Синод у Стамбулі розглядає створення повноправною помісної церкви в Україні
Ілюстративне фото (patriarchate.org)

Всі офіційні коментарі будуть після завершення Синоду

Синод Вселенського патріархату розглядає створення повноправної помісної церкви в Україні, яка буде дорівнює 14 іншим церквам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост директора Національного інституту стратегічних досліджень Ростислава Павленка в Facebook.

За його словами, на засіданнях 27-29 листопада Синод Вселенського патріархату розгляне українське питання. Він також зазначив, що всі офіційні коментарі будуть після завершення Синоду.

"Синод розгляне текст томосу про автокефалію Української православної церкви, визначить дату Собору в Україні для обрання предстоятеля. Обраний предстоятель, власне, і отримає томос. Жодних відкладень або затягувань Мати-Церква не передбачає", - зазначив Павленко.

Він також підкреслив, що на Синоді мова йде про створення повноправної автокефалії, яка буде рівною 14 помісним церквам.

Синод у Стамбулі розглядає створення повноправною помісної церкви в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Павленко візьме участь у Синоді. Про його поїздку минулого тижня оголошував президент Петро Порошенко.

Зазначимо, передбачається, що об'єднавчий Собор, на якому буде створена Православна церква України, відбудеться на початку грудня.

 

Введення воєнного стану не перешкодить проведенню Об'єднавчого собору, - Парубій
Новини України церковьправославиеТомосАвтокефалія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся