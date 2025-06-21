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Синнер записал песню с легендарным Андреа Бочелли: поводом стало поражение от Алькараса

Суббота 21 июня 2025 14:03
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Синнер записал песню с легендарным Андреа Бочелли: поводом стало поражение от Алькараса Фото: Янник Синнер в финале "Ролан Гаррос"-2025 (x.com/rolandgarros)
Автор: Андрей Костенко

Первая ракетка мира Янник Синнер стал частью неожиданного творческого дуэта с легендарным итальянским оперным певцом Андреа Бочелли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал певца.

Вокальные данные Синнера остались загадкой

Премьера эмоциональной музыкальной композиции Polvere e Gloria ("Пыль и слава") состоялась 20 июня.

Песня исполнена на двух языках - английском и итальянском, а сопровождается видеоклипом с архивными кадрами детства Синнера и Бочелли. В видео также можно увидеть сцену, где теннисист подписывает ракетку для легендарного тенора, а также как они играют в шахматы.

В музыкальном дуэте Синнер не поет, а лишь зачитывает мотивационные, но достаточно шаблонные фразы, звучащие между вокальными партиями Бочелли:

  • "В нашей жизни будет много первых попыток, и все, что нужно - быть собой"
  • "Совершенствуйся каждый день"
  • "Таланта не существует - его нужно заслужить"

Сам Синнер назвал участие в проекте "трогательным и вдохновляющим событием", признавшись, что никогда не представлял, как его голос прозвучит в песне вместе с Бочелли.

Андреа Бочелли и спорт: что известно

66-летний певец - большой поклонник спорта. Он выступал на церемониях открытия и закрытия зимних Олимпийских игр-2006 в Турине, а также на футбольных чемпионатах мира 2010 года и Евро-2020.

Теннис тоже очень близок ему. В частности, в ноябре 2023 года 20-кратный чемпион турниров Грэнд Слэм Роджер Федерер посетил концерт Бочелли в Цюрихе. Перед исполнением финальной композиции певец пригласил Роджера на сцену.

"Сегодня среди нас - живая легенда, Роджер Федерер. Для меня большая честь посвятить ему финальную арию - за те эмоции, которые он подарил всем нам", - сказал Бочелли и исполнил одну из своих самых известных арий Nessun Dorma.

Федерер не смог сдержать слез, а после выступления они вместе ушли со сцены.

Относительно совместного проекта с Синнером, Бочелли признался, что таким образом решил поддержать своего соотечественника после обидного поражения в финале "Ролан Гаррос"-2025 от испанца Карлоса Алькараса.

Синнер записал песню с легендарным Андреа Бочелли: поводом стало поражение от Алькараса

Янник Синнер и Андреа Бочелли (фото: instagram.com/andreabocelliofficial)

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