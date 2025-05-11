Синнер впервые сыграл после дисквалификации и продолжил победную серию (видео)

Трехкратный чемпион турниров Большого шлема и первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, успешно вернулся в тур ATP, одержав победу в первом матче после дисквалификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований

Во втором круге турнира серии "Мастерс" в Риме он обыграл 99-го номера мирового рейтинга аргентинца Мариано Навоне со счетом 6:3, 6:4.

Синнер выиграл свой 22-й матч подряд. В возрасте 23 лет итальянец стал самым молодым автором такой серии с 2008 года, когда 23 матча подряд выигрывал Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина).

В последний раз Синнер уступал в октябре 2024 года на турнире в Пекине, когда проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в финале.

"Это невероятное ощущение, я долго ждал этого момента. Очень счастлив вернуться. Сегодняшняя победа была непростой. Я старался лучше двигаться, местами это удавалось очень хорошо, иногда могло быть и лучше. Но в конце концов результат сегодня - не главное. Это был особенный день для меня, и я очень счастлив", - прокомментировал свое возвращение лидер мирового тенниса.

В третьем круге соревнований Синнер встретится с нидерландцем Йеспером Де Йонгом. Матч запланирован на понедельник, 12 мая.

Турнир серии "Мастерс" в Риме проходит с 7 по 15 мая. Действующий чемпион соревнований - Александер Зверев из Германии.

Дисквалификация Синнера: что известно

В марте прошлого года на турнире серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе первая ракетка мира сдал две положительные допинг-пробы на метаболит клостебола.

Однако независимый трибунал Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признал спортсмена невиновным и не стал наказывать. В октябре Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подало апелляцию на решение ITIA в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием дисквалифицировать итальянца на срок от одного до двух лет. Рассмотрение этого дела должно было состояться 16-17 апреля 2025 года. Но теннисист сыграл на опережение. Он сам пошел на сотрудничество с ВАДА и согласился на дисквалификацию.

15 февраля Антидопинговое агентство объявило о мировом соглашении с Синнером: его дисквалифицировали на три месяца, после чего ВАДА отозвала свою апелляцию. Дисквалификация завершилась в начале мая. Примечательно, что за это время никому не удалось сместить итальянца с вершины мирового рейтинга.