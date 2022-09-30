Синхронизация с Западом. Украина ввела санкции против тысяч субъектов РФ
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против нескольких тысяч субъектов РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Хочу добавить кое-что о решении СНБО по санкциям против российских физических и юридических лиц. Там большой перечень, достаточно громкие фамилии. Но все же мы ориентируемся не на громкость, а на то, чтобы реально демонтировать российское влияние и при этом повлиять на положение вещей в самой России", - заявил Зеленский.
По его словам, ограничения вводятся против нескольких тысяч субъектов. Таким образом, происходит синхронизация санкций Украины и ее партнеров.
"Вводятся новые санкции - против ключевых персоналий, против значимых российских предприятий", - сказал президент.
Также он сообщил, что санкции будут применены и к гражданам других государств, которые приняли участие в российском фарсе на оккупированной территории.
Напомним, что сегодня США ввели санкции против России за аннексию территорий.
Также Британия ввела санкции против главы Центробанка РФ Набиуллиной.
Позже и Канада расширила список санкции против России . В списки вошли представители детей российских политиков и представителей оккупационных "администраций".
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