UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сингапурский нефтетрейдер Trafigura намерен уйти из проекта "Роснефти"

Фото: нефтетрейдер Trafigura намерен уйти из проекта "Роснефти" (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Сингапурский нефтетрейдер Trafigura намерен выйти из проекта "Восток Ойл" в России, который контролирует нефтяная компания "Роснефть".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу нефтетрейдера.

"Trafigura продолжит полностью соблюдать все последующие пакеты санкций. Кроме того, группа заморозила свои инвестиции в России и объявила о намерении выйти из проекта "Восток Ой", в котором владеет 10%", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что группа не видит возможности позитивных изменений ситуации в обозримом будущем.

"Заглядывая в будущее, мы не видим послаблений в сложных рыночных условиях. Глобальные цепочки поставок остаются нарушенными, а геополитическая ситуация будет по-прежнему нестабильной", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине арестовали активы "Роснефти" на почти 23 млн гривен.

Напомним, цены на нефть выросли 7 июня на фоне ожидаемого восстановления спроса в Китае.

Читайте РБК-Украина в Google News
РоснефтьВойна России против Украины