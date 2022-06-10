Сінгапурський нафтотрейдер Trafigura має намір піти з проекту "Роснефти"

Сінгапурський нафтотрейдер Trafigura має намір вийти з проекту "Восток Ойл" в Росії, який контролює нафтова компанія "Роснефть".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу нафтотрейдера.
"Trafigura продовжить повністю дотримуватися всіх наступних пакетів санкцій. Крім того, група заморозила свої інвестиції в Росії і оголосила про намір вийти з проекту "Восток Ой", в якому володіє 10%", - йдеться в повідомленні.
У компанії відзначили, що група не бачить можливості позитивних змін ситуації в осяжному майбутньому.
"Заглядаючи в майбутнє, ми не бачимо послаблень в складних ринкових умовах. Глобальні ланцюжки поставок залишаються порушеними, а геополітична ситуація буде як і раніше нестабільною", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Україні заарештували активи "Роснефти" на майже 23 млн гривень.
Нагадавши, ціни на нафту зросли 7 червня на тлі очікуваного відновлення попиту в Китаї.