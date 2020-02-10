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В Сингапуре возросло количество инфицированных коронавирусом

Новости » В мире     10.02.2020 - 15:40
В Сингапуре возросло количество инфицированных коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter.com/feyabucom)

Количество заболевших достигло 45

В Сингапуре коронавирусом 2019-nCoV заразились еще два человека. Об этом сообщает Channel News Asia.

Сообщается, что один из инфицированных - сотрудник компании Certis Cisco, которая работала с двумя зараженными из Уханя. Второй - сингапурец, эвакуированный из Уханя 30 января.

Таким образом общее количество случаев заражения новым коронавирусом в Сингапуре достигло 45. Семеро больных находятся в критическом состоянии, еще столько же полностью выздоровели и были выписаны из больницы.

Отметим, что Сингапур лидирует в мире по количеству передачи вируса от человека к человеку. На сегодняшний день зафиксировано 23 таких случая.

Напомним, ранее из-за вспышки коронавируса в Сингапуре ввели "оранжевый" уровень системы реагирования на вспышки заболеваний (DORSCON).

Также РБК-Украина сообщало, что, по информации Всемирной организации здравоохранения, появление одиночных случаев инфицирования коронавирусом от человека к человеку без посещения Китая может свидетельствовать о более широком распространении инфекции в других странах.

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