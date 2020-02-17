У Сінгапурі підтвердили зараження коронавірусом в однорічної дитини

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Загальне число хворих в Сінгапурі досягло 77 осіб

Міністерство охорони здоров'я Сінгапуру повідомило про двох нових випадках зараження коронавірусом, в тому числі в однорічної дитини, який раніше був евакуйований з Уханя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як відзначили в Міністерстві, загальне число хворих досягло 77 осіб.

"Стан малюка, який прибув з Китаю разом з батьками 9 лютого, стабільне", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що другий інфікований - 35-річний громадянин Сінгапуру, який останнім часом не відвідував Китай.

У відомстві також наголосили, що "на сьогодні одужали 24 пацієнти, четверо перебувають у критичному стані".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адміністрація провінції Хубей, яка вважається епіцентром розповсюдження коронавіруса Covid-19, заборонила всім жителям регіону, включаючи селян, виходити з будинків.

Крім того, 15 лютого повідомлялося, що загальна кількість заражених коронавірусом в Сінгапурі досягла 72 осіб.