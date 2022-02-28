Сингапур присоединился к санкциям против России

Он назвал российское вторжение в Украину "неспровоцированным" и "явным и грубым нарушением международных норм", добавив, что Сингапур намерен "действовать согласованно" с другими странами, чтобы занять твердую позицию.

"Мы введем экспортный контроль в отношении предметов, которые могут быть использованы непосредственно в Украине в качестве оружия для причинения вреда или подчинения украинцев. Мы также заблокируем некоторые российские банки и финансовые операции, связанные с Россией", - сказал он, добавив, что конкретные меры еще прорабатываются.

Балакришнан сказал, что санкции могут "повлечь за собой некоторые расходы", посоветовав гражданам "быть готовыми к последствиям" отстаивания национальных интересов Сингапура.

"Мы не можем допустить, чтобы одна страна нападала на другую без оправдания… Такое обоснование противоречило бы международно признанной легитимности и территориальной целостности многих стран, включая Сингапур", - сказал он, призвав Россию прекратить агрессию.