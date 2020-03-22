Сингапур полностью ограничил въезд и транзит через страну из-за коронавируса

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Такие меры были предприняты после первых смертельных случаев в государстве

Сингапур запретил любым краткосрочным посетителям транзит или въезд в страну из-за мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Новые меры, объявленные в воскресенье, были предприняты на следующий день после того, как государство сообщило о первых смертельных случаях в результате заражения коронавирусом. В стране за последние сутки зафиксировано 47 новых случаев, а суммарное число заболевших составляет 432 человека.

"Некоторые краткосрочные посетители продолжали прибывать даже после того, как Сингапур ввел обязательный 14-дневный карантин для любого лица, въезжающего в страну. Почти 80% новых случаев коронавируса в Сингапуре за последние три дня были импортированы из-за рубежа. Шесть инфицированных были краткосрочными посетителями", - говорится в сообщении.

Страна также ограничит возвращение и въезд людей, имеющих вид на жительство.

Напомним, в китайском городе Ухань, который был эпицентром эпидемии, четыре дня подряд нет новых случаев заражения коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на утро 22 марта 2020 года в Центр общественного здоровья Украины поступило 81 сообщение о подозрении на коронавирус, всего с начала года поступило 531 сообщение о подозрении.