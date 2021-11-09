Сингапур отказывается бесплатно лечить невакцинированных COVID-больных

В Сингапуре власти заявили о том, что больше не будет предоставляться бесплатное лечение для инфицированных коронавирусом. Речь идет о тех лицах, которые не прививались от COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AXIOS.

"Правительство Сингапура больше не будет оплачивать медицинские счета для людей, которые "не прошли вакцинацию по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Указано, что вакцинированные от коронавируса сейчас в Сингапуре составляют значительное большинство тех, кто нуждается в интенсивной стационарной помощи, и которые "придают непропорционально большую нагрузку на ресурсы здравоохранения".

Как отмечают в Министерстве здравоохранения Сингапура, всем невакцинированным от COVID-19 пациентам, которые будут госпитализированы с 8 декабря текущего года или после этого, придется оплачивать медицинские счета самостоятельно.

Вместе с тем исключением будут лица, которым нельзя делать прививки из-за медицинских противопоказаний и дети до 12 лет.