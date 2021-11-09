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Сінгапур відмовляється безкоштовно лікувати невакцинованих COVID-хворих

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Сінгапур, Вівторок 09 листопада 2021 09:07
Сінгапур відмовляється безкоштовно лікувати невакцинованих COVID-хворих Фото: Сінгапур відмовляється безкоштовно лікувати невакцинованих COVID-хворих (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Сінгапурі влада заявила про те, що більше не буде надаватися безкоштовне лікування для інфікованих коронавірусом. Мова йде про тих осіб, котрі не щеплювались від COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AXIOS.

"Уряд Сінгапуру більше не оплачуватиме медичні рахунки для людей, які "не пройшли вакцинацію за власним бажанням", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що невакциновані від коронавірусу наразі в Сінгапурі становлять значну більшість тих, хто потребує інтенсивної стаціонарної допомоги, та які "надають непропорційно велике навантаження на ресурси охорони здоров'я".

Як зазначають у Міністерстві охорони здоров'я Сінгапуру, всім невакцинованим від COVID-19 пацієнтам, які будуть госпіталізовані з 8 грудня поточного року або після цього, доведеться сплачувати медичні рахунки самостійно.

Разом з тим вийнятком будуть особи, яким не можна робити щеплення через медичні протипоказання та діти до 12 років.

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Сингапур Вакцина від коронавірусу
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