Сингапур готовит гуманитарную помощь Украине: что планирует передать

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт посла Украины в Сингапуре Екатерины Зеленко.

"Этот пакет помощи был составлен Министерством внутренних дел и Министерством обороны для поддержки международных усилий учитывая растущую гуманитарный кризис и нужды в Украине", - пишет пресс-служба МИД Сингапура.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Германия также планирует помочь Украине. Страна будет лечить людей, которые были ранены во время войны, предоставлять своих врачей, проводить обучение по лечению ожогов, а также поможет со строительством травматологических центров.

Чехия между тем уже передала Украине два понтонных 36-метровых моста для сообщения с деоккупированными территориями.

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