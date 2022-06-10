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Германия планирует помочь Украине лечить жертв войны: что предлагает

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Пятница 10 июня 2022 17:14
Германия планирует помочь Украине лечить жертв войны: что предлагает Фото: Германия планирует помочь Украине лечить жертв войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина нуждается не только в военной, но и гуманитарной помощи. Германия готова помочь лечить раненых в войне людей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Что предлагает Германия?

  • помогать строить травматологические центры для раненых;
  • предоставлять протезы конечностей;
  • будет отправлять своих врачей в Украину.
  • будет проводить обучение по лечению ожогов;
  • поможет подключить некоторые из больниц Украины к телемедицинской службе.

"Украина нуждается в гуманитарной помощи так же срочно, как и нашей военной поддержке", - заявил министр здравоохранения Карл Лаутербах.

Напомним, РБК-Украина писало, что, по словам главы Минздрава Украины Виктора Ляшко, с начала полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны, погибли 12 врачей.

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