Германия планирует помочь Украине лечить жертв войны: что предлагает
Фото: Германия планирует помочь Украине лечить жертв войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украина нуждается не только в военной, но и гуманитарной помощи. Германия готова помочь лечить раненых в войне людей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Что предлагает Германия?
- помогать строить травматологические центры для раненых;
- предоставлять протезы конечностей;
- будет отправлять своих врачей в Украину.
- будет проводить обучение по лечению ожогов;
- поможет подключить некоторые из больниц Украины к телемедицинской службе.
"Украина нуждается в гуманитарной помощи так же срочно, как и нашей военной поддержке", - заявил министр здравоохранения Карл Лаутербах.
Напомним, РБК-Украина писало, что, по словам главы Минздрава Украины Виктора Ляшко, с начала полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны, погибли 12 врачей.
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