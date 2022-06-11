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Сингапур готовит гуманитарную помощь Украине: что планирует передать

Новина українською →
Суббота 11 июня 2022 15:50
Сингапур готовит гуманитарную помощь Украине: что планирует передать Фото: Сингапур готовит гуманитарную помощь Украине flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Сингапур пришлет Украине гуманитарную помощь. Речь идет о машинах скорой помощи, спасательном оборудовании и прочем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт посла Украины в Сингапуре Екатерины Зеленко.

Какую гуманитарную помощь окажет Сингапур Украине:

  • 9 машин скорой помощи;
  • 2 пожарные машины;
  • ассортимент средств для тушения пожаров;
  • спасательное оборудование;
  • миноискатели;
  • медицинское оборудование.

"Этот пакет помощи был составлен Министерством внутренних дел и Министерством обороны для поддержки международных усилий учитывая растущую гуманитарный кризис и нужды в Украине", - пишет пресс-служба МИД Сингапура.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Германия также планирует помочь Украине. Страна будет лечить людей, которые были ранены во время войны, предоставлять своих врачей, проводить обучение по лечению ожогов, а также поможет со строительством травматологических центров.

Чехия между тем уже передала Украине два понтонных 36-метровых моста для сообщения с деоккупированными территориями.

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