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Сінгапур готує гуманітарну допомогу Україні: що планує передати

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Субота 11 червня 2022 15:50
Сінгапур готує гуманітарну допомогу Україні: що планує передати Фото: Сінгапур готує гуманітарну допомогу Україні (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Сінгапур надішле Україні гуманітарну допомогу. Йдеться про машини швидкої допомоги, рятувальне обладнання та інше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт посла України в Сінгапурі Єкатерини Зеленко.

Яку гуманітарну допомогу надасть Сінгапур Україні:

  • 9 машин швидкої допомоги;
  • 2 пожежні машини;
  • асортимент засобів для гасіння пожеж;
  • рятувальне обладнання;
  • міношукачі;
  • медичне обладнання.

"Цей пакет допомоги був складений Міністерством внутрішніх справ та Міністерством оборони для підтримки міжнародних зусиль з огляду на зростаючу гуманітарну кризу та потреби в Україні", - пише пресслужба МЗС Сінгапуру.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німеччина також планує допомогти Україні. Країна лікуватиме людей, які були поранені під час війни, надаватиме своїх лікарів, проводитиме навчання з лікування опіків й допоможе з будівництвом травматологічних центрів.

Чехія тим часом вже передала Україні два понтонні 36-метрові мости для сполучення із деокупованими територіями.

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