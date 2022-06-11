Сінгапур готує гуманітарну допомогу Україні: що планує передати
Сінгапур надішле Україні гуманітарну допомогу. Йдеться про машини швидкої допомоги, рятувальне обладнання та інше.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт посла України в Сінгапурі Єкатерини Зеленко.
Яку гуманітарну допомогу надасть Сінгапур Україні:
- 9 машин швидкої допомоги;
- 2 пожежні машини;
- асортимент засобів для гасіння пожеж;
- рятувальне обладнання;
- міношукачі;
- медичне обладнання.
"Цей пакет допомоги був складений Міністерством внутрішніх справ та Міністерством оборони для підтримки міжнародних зусиль з огляду на зростаючу гуманітарну кризу та потреби в Україні", - пише пресслужба МЗС Сінгапуру.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німеччина також планує допомогти Україні. Країна лікуватиме людей, які були поранені під час війни, надаватиме своїх лікарів, проводитиме навчання з лікування опіків й допоможе з будівництвом травматологічних центрів.
Чехія тим часом вже передала Україні два понтонні 36-метрові мости для сполучення із деокупованими територіями.
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