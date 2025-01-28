Синєгубов заявив про "паузу" в ударах КАБами по Харкову: у чому причина

За його словами, зараз помітно, що ресурс ворога обмежений. І Курська операція сприяє цьому.

При цьому Синєгубов уточнив, що свій основний бойовий потенціал росіяни зараз використовують на Покровському напрямку.

"І, звісно, ту паузу з керованими авіабомбами, яку ми маємо, це завдяки операціям, де наші захисники стримують ворога і борються за кожен метр нашої території", - наголосив глава ОВА.

Варто зауважити, що удари КАБів по Харкову почали припинятися ще в листопаді минулого року.