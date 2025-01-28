Синегубов заявил о "паузе" в ударах КАБами по Харькову: в чем причина

По его словам, сейчас заметно, что ресурс врага ограничен. И Курская операция способствует этому.

При этом Синегубов уточнил, что свой основной боевой потенциал россияне сейчас используют на Покровском направлении.

"И, конечно, ту паузу с управляемыми авиабомбами, которую мы имеем, это благодаря операциям, где наши защитники сдерживают врага и борются за каждый метр нашей территории", - подчеркнул глава ОВА.

Стоит заметить, что удары КАБов по Харькову начали прекращаться еще в ноябре прошлого года.