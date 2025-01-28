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Синегубов заявил о "паузе" в ударах КАБами по Харькову: в чем причина

Иллюстративное фото: россияне реже наносят удары КАБами по Харькову (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне стали меньше атаковать Харьков управляемыми авиационными бомбами. Вместо этого враг чаще использует дроны "Шахед" и "Молния".

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Накипіло".

По его словам, сейчас заметно, что ресурс врага ограничен. И Курская операция способствует этому. 

При этом Синегубов уточнил, что свой основной боевой потенциал россияне сейчас используют на Покровском направлении.

"И, конечно, ту паузу с управляемыми авиабомбами, которую мы имеем, это благодаря операциям, где наши защитники сдерживают врага и борются за каждый метр нашей территории", - подчеркнул глава ОВА. 

Стоит заметить, что удары КАБов по Харькову начали прекращаться еще в ноябре прошлого года. 

Атаки на Харьков

Напомним, Харьков часто становится целью российских атак, поскольку он находится недалеко от российской границы и линии фронта.

В частности, сегодня, 28 января, ночью российские оккупанты ударили по Харькову дронами-камикадзе "Шахед". Было известно о "прилете" в Новобаварском районе. Там начался сильный пожар.

При этом в Киевском районе Харькова упали обломки вражеского беспилотника.

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