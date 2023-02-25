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Синєгубов спростував фейки про захоплення РФ населених пунктів Харківської області

Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (facebook.com/synegubov)
Автор: Тетяна Степанова

У Харківській області залишаються під тимчасовою окупацією 29 населених пунктів, як і після масштабного контрнаступу ЗСУ восени минулого року. З того часу російські військові не захопили жодного метра звільнених територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова на брифінгу, присвяченому річниці повномасштабного вторгнення, передає "Об'єктив".

"По деяких ворожих Telegram-каналах, у ЗМІ шириться повідомлення, що нібито якийсь йде контрнаступ, що вони відвоювали декілька населених пунктів. Так от. Збройні сили не втратили жодного метра нашої території, яку було відвойовано і звільнено від російських окупантів восени 2022 року. Наші Збройні сили на своїх позиціях стоять", - сказав Синєгубов.

Він зазначив, що наразі російські військові намагаються знайти слабкі місця у позиціях українських захисників. Можливо, припускає Синєгубов, щоби атакувати більшими силами.

"Ми чітко розуміємо, що ворог не втратив надію окупувати місто Харків і відбити втрачені ними позиції, однак це не 24 лютого минулого року. І в плані озброєння і в плані того, що ми працюємо фактично цілодобово над підвищенням обороноздатності щодо будівництва фортифікаційних споруд", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в окупації наразі перебуває 29 населених пунктів Харківської області. Ситуація там вкрай важка.

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харковВійна Росії проти України