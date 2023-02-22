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Ситуація важка. Синєгубов розповів про обстановку на окупованій частині Харківської області

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Харківська область, Середа 22 лютого 2023 18:12
Ситуація важка. Синєгубов розповів про обстановку на окупованій частині Харківської області Фото: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В окупації наразі перебуває 29 населених пунктів Харківської області. Ситуація там вкрай важка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі національного телемарафону.

"У нас тимчасово окупованими залишаються 29 населених пунктів, жодного зв’язку з ними немає", - йдеться у заяві.

Синєгубов додав, що з цими територіями немає жодного сполучення. За його словами, людей там залишилося мало, але там вони є.

"Ми не маємо змоги довести туди гуманітарну допомогу. Люди фактично рік вже без електроенергії", - пояснив глава області.

Очільник ОВА додав, що ситуація на тих територіях вкрай важка.

Нагадаємо, що минулої доби ворог обстріляв щонайменше 20 прикордонних населених пунктів в Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах області. У Куп'янську є поранений.

На звільнених від російських окупантів територіях Харківської області без електроенергії залишаються 35 тисяч абонентів.

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